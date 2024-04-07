Больше арбуза, слаще меда: вот за что дачники и профессиональные агрономы любят этот сорт дынь

15:05, 07 апр 2024

Сбылись мечты дачников и ценителей экзотики - на российском рынке появилась уникальная новинка, способная покорить сердца любителей сладких и сочных плодов. Речь идет о дыне сорта «Птичье молоко», которая отличается не только впечатляющими размерами, но и изысканным вкусом.

Этот сорт с гордостью носит звание настоящей «звезды» огорода. Опытные садоводы и агрономы давно оценили его неприхотливость и потрясающую урожайность - до 5 кг с каждого квадратного метра. Да и трудно устоять перед крупными, около 2 кг каждый, золотисто-желтыми плодами с кремовой, сочной и сладкой мякотью.

Уникальность этой дыни заключается не только во внешнем виде, но и в ее универсальности. Она одинаково хороша и в свежем виде, и в составе многих кулинарных шедевров - от мармелада и варенья до компотов и фруктовых салатов. Особенно гармонично «Птичье молоко» сочетается с такими фруктами, как персик, грейпфрут, лайм и клубника.

Кроме того, эта дыня поистине неприхотлива: она легко переносит перепады погоды и устойчива к распространенным грибковым заболеваниям, таким как мучнистая роса. Это делает ее идеальным выбором как для выращивания в открытом грунте, так и в теплице.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru