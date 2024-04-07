Умные дачники сажают только их: 2 идеальных сорта томатов для еды и консервирования – растут без хлопот

15:12, 07 апр 2024

Пришло долгожданное тепло, и дачники по всей стране с энтузиазмом взялись за посадку рассады помидоров. Не каждый, однако, знает, какие сорта лучше выбрать, если планируется заготовка томатов на зиму.

Агроном Ксения Давыдова поделилась со своими коллегами-садоводами ценными советами о двух удачных для консервирования сортах. Первый из них — «Засолочные». Эти высокорослые кусты дают обильный урожай средних по размеру помидоров массой до 80 граммов каждый. Такие томаты идеально подходят для банок — при консервировании они не трескаются.

Другой рекомендованный Ксенией сорт — гибрид «». Эти растения поражают количеством образующихся пасынков, которые можно оставлять, не тревожась о них. На каждой ветке формируются крупные гроздья плодов.

Кроме того, «Засолочные» и «Лимеренс» не требуют особенно тщательного ухода — даже если дачник не сможет часто приезжать на участок, эти сорта не погибнут без постоянного полива.

Читайте также:

Помидоры на подоконнике : эксперт рассказала, как получить обильный урожай прямо в квартире – удобрения не нужны

: эксперт рассказала, как получить обильный урожай прямо в квартире – удобрения не нужны Укрепляем рассаду помидоров без химии: простой метод , который заменит все подкормки

, который заменит все подкормки Хотите собирать помидоры ведрами? Послушайте, что огородники добавляют в лунку - этот нехитрый трюк изменит все

- этот нехитрый трюк изменит все Урожай, как на дрожжах! Опытные дачники раскрыли секрет: соседи сперва смеялись, а теперь завидуют

Автор: Алия Карачурина