Умные дачники сажают только их: 2 идеальных сорта томатов для еды и консервирования – растут без хлопот
15:12, 07 апр 2024
Пришло долгожданное тепло, и дачники по всей стране с энтузиазмом взялись за посадку рассады помидоров. Не каждый, однако, знает, какие сорта лучше выбрать, если планируется заготовка томатов на зиму.
Агроном Ксения Давыдова поделилась со своими коллегами-садоводами ценными советами о двух удачных для консервирования сортах. Первый из них — «Засолочные». Эти высокорослые кусты дают обильный урожай средних по размеру помидоров массой до 80 граммов каждый. Такие томаты идеально подходят для банок — при консервировании они не трескаются.
Другой рекомендованный Ксенией сорт — гибрид «Лимеренс». Эти растения поражают количеством образующихся пасынков, которые можно оставлять, не тревожась о них. На каждой ветке формируются крупные гроздья плодов.
Кроме того, «Засолочные» и «Лимеренс» не требуют особенно тщательного ухода — даже если дачник не сможет часто приезжать на участок, эти сорта не погибнут без постоянного полива.
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Автор: Алия Карачурина
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