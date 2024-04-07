Рассада взойдет как на дрожжах: простой, но эффективный раствор для полива после пикировки.

15:20, 07 апр 2024

Пикировка — это непростое испытание для нежных саженцев. Они вынуждены приспосабливаться к новому месту, сохраняя энергию для преодоления стресса. В течение недели после пересадки рассада может не проявлять видимого роста, но это вовсе не повод для беспокойства.

Главная задача садовода в этот период — помочь молодым растениям успешно адаптироваться, чтобы они как можно скорее возобновили активное развитие.

Опытный садовод, ведущий Дзен-канал «Садоёж», советует уже через две недели после пикировки вносить специальные питательные добавки. Наиболее подходящим в этот момент будет состав, богатый фосфором с небольшим количеством азота.

Для подкормки садовод использует аммофос — эффективное удобрение, сочетающее фосфор и азот. Достаточно растворить 0,5 чайной ложки аммофоса в 1 литре воды и полить растения. При желании можно предварительно оставить удобрение в небольшом количестве тёплой воды на ночь, а затем довести объём до нужного и полить рассаду.

Автор: Алия Карачурина