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Рассада взойдет как на дрожжах: простой, но эффективный раствор для полива после пикировки.

Рассада взойдет как на дрожжах: простой, но эффективный раствор для полива после пикировки.

15:20, 07 апр 2024

Пикировка — это непростое испытание для нежных саженцев. Они вынуждены приспосабливаться к новому месту, сохраняя энергию для преодоления стресса. В течение недели после пересадки рассада может не проявлять видимого роста, но это вовсе не повод для беспокойства.

Главная задача садовода в этот период — помочь молодым растениям успешно адаптироваться, чтобы они как можно скорее возобновили активное развитие.

Опытный садовод, ведущий Дзен-канал «Садоёж», советует уже через две недели после пикировки вносить специальные питательные добавки. Наиболее подходящим в этот момент будет состав, богатый фосфором с небольшим количеством азота.

Для подкормки садовод использует аммофос — эффективное удобрение, сочетающее фосфор и азот. Достаточно растворить 0,5 чайной ложки аммофоса в 1 литре воды и полить растения. При желании можно предварительно оставить удобрение в небольшом количестве тёплой воды на ночь, а затем довести объём до нужного и полить рассаду.

Всего одно простое движение - и ваша рассада станет крепкой, как сталь: никаких фитоламп, понадобятся лишь ваши ладони Всего одно простое движение - и ваша рассада станет крепкой, как сталь: никаких фитоламп, понадобятся лишь ваши ладони
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород рассада
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