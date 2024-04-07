Революция в огородничестве: невероятный белый сорт огурцов, который станет главной культурой на вашей даче — до 6 кг с куста
22:19, 07 апр 2024
Представьте, будто вы наткнулись на чудо среди обычных огурцов на своем участке — сорт с поистине ангельской внешностью и волшебными характеристиками. Знакомьтесь — «Белый ангел» — сорт, рекомендуемый экспертами телеграм-канала «Моя Дача», который может навсегда изменить ваше представление об этом популярном овоще.
Необыкновенные белые огурцы «Белого ангела» сразу бросаются в глаза. Казалось бы, такая нетрадиционная окраска должна настораживать, но стоит лишь попробовать этот сорт, и вы будете поражены его невероятной сладостью, нежностью и ароматом. Тонкая, деликатная кожура «Белого ангела» скрывает внутри насыщенную сочность и богатый минеральный состав.
Да, эти огурцы действительно содержат более высокие концентрации фолиевой кислоты, магния, калия, натрия, хрома, фосфора, цинка, йода, железа и марганца по сравнению с традиционными сортами. Но главное их достоинство — устойчивость к горечи даже при нерегулярном поливе. Мощные, стойкие плети овощной культуры способны вынести немалую нагрузку, вызревая до пяти-шести килограммов плодов.
Автор: Алия Карачурина
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