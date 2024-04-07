Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Неприятное соседство: дерматолог Зубова рассказала, кто живет на нашем лице

Неприятное соседство: дерматолог Зубова рассказала, кто живет на нашем лице

22:30, 07 апр 2024

Многие из нас склонны драматизировать любые изменения на своей коже, будь то прыщики или покраснения. Однако оказывается, что наше лицо - настоящий многоквартирный дом для микроскопических клещей, называемых демодекс. Об этом малоприятном, соседе рассказала дерматолог Анастасия Зубова.

По словам эксперта, присутствие клещей Demodex на коже лица является практически нормой - они обитают у 90% людей и входят в состав естественной микрофлоры кожи. Эти крошечные существа, размером всего в несколько десятков микрометров, обычно селятся в волосяных фолликулах, особенно на лбу, щеках, носу и ресницах.

Однако иногда демодекс может доставить определенный дискомфорт в виде зуда и раздражения. Это чаще всего происходит после перенесенных кожных заболеваний или длительного использования гормональных мазей. В таких случаях важно выявить и устранить основную причину, вызвавшую активизацию клещей, а не просто пытаться избавиться от них.

Стоит ли беспокоиться, если обнаруживаются демодексы? По мнению Анастасии Зубовой, этого делать не следует. Клещ Demodex относится к условно-патогенным микроорганизмам, то есть в нормальных условиях он не вызывает заболеваний. Более того, попытки специального лечения от демодекса зачастую бесполезны и могут нарушить естественный баланс кожной микрофлоры.

Кожа «в пятнах»: 5 процедур, от которых стоит воздержаться весной Кожа «в пятнах»: 5 процедур, от которых стоит воздержаться весной
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: красота клещи
Читайте также

Ненавистный запах для клещей: нанесите это натуральное средство на одежду, и паразиты в ужасе разбегутся от вас
Это интересно
Ненавистный запах для клещей: нанесите это натуральное средство на одежду, и паразиты в ужасе разбегутся от вас
Заставляет спешно ретироваться: простое средство, которое клещи просто ненавидят
Это интересно
Заставляет спешно ретироваться: простое средство, которое клещи просто ненавидят
Простое средство от клещей: сбегут за километр, стоит только распылить на одежду
Это интересно
Простое средство от клещей: сбегут за километр, стоит только распылить на одежду
Забудьте о репеллентах: это средство отпугнет клещей на раз-два
Это интересно
Забудьте о репеллентах: это средство отпугнет клещей на раз-два
Забудьте про репелленты: секретное средство времен СССР отпугнет всех клещей
Россия/мир
Забудьте про репелленты: секретное средство времен СССР отпугнет всех клещей
Клещи будут обходить стороной: 5 капель этого средства способны вызвать у них жуткое отвращение
Это интересно
Клещи будут обходить стороной: 5 капель этого средства способны вызвать у них жуткое отвращение
Ученые назвали три кожных симптома коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
Ученые назвали три кожных симптома коронавируса
В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек
Общество в Башкирии
В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok