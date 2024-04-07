Неприятное соседство: дерматолог Зубова рассказала, кто живет на нашем лице

22:30, 07 апр 2024

Многие из нас склонны драматизировать любые изменения на своей коже, будь то прыщики или покраснения. Однако оказывается, что наше лицо - настоящий многоквартирный дом для микроскопических клещей, называемых демодекс. Об этом малоприятном, соседе рассказала дерматолог Анастасия Зубова.

По словам эксперта, присутствиена коже лица является практически нормой - они обитают у 90% людей и входят в состав естественной микрофлоры кожи. Эти крошечные существа, размером всего в несколько десятков микрометров, обычно селятся в волосяных фолликулах, особенно на лбу, щеках, носу и ресницах.

Однако иногда демодекс может доставить определенный дискомфорт в виде зуда и раздражения. Это чаще всего происходит после перенесенных кожных заболеваний или длительного использования гормональных мазей. В таких случаях важно выявить и устранить основную причину, вызвавшую активизацию клещей, а не просто пытаться избавиться от них.

Стоит ли беспокоиться, если обнаруживаются демодексы? По мнению Анастасии Зубовой, этого делать не следует. Клещ Demodex относится к условно-патогенным микроорганизмам, то есть в нормальных условиях он не вызывает заболеваний. Более того, попытки специального лечения от демодекса зачастую бесполезны и могут нарушить естественный баланс кожной микрофлоры.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru