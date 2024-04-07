Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Колорадский жук даже не приблизится: опрысните картофель настоем этой травы

Колорадский жук даже не приблизится: опрысните картофель настоем этой травы

23:33, 07 апр 2024

Лето — любимая пора многих садоводов, но их идиллию нередко нарушает нашествие непрошеных гостей, терроризирующих посадки картофеля. Одним из самых злостных вредителей считается колорадский жук. Но специалисты утверждают, что избавиться от этого назойливого насекомого можно безвредным для природы методом.

Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии, предлагает простой и эффективный способ борьбы с колорадским жуком, основанный на использовании обычной полыни. Этот «народный» рецепт не только защитит ваш урожай от поедания, но и не нанесет вреда ни растениям, ни окружающей среде.

Для приготовления специального раствора достаточно нарезать небольшой пучок свежей полыни и залить его кипятком. Настоянный и процеженный настой распыляется на листья молодого картофеля, делая их несъедобными для прожорливых жуков. Периодически повторяйте обработку в течение всего лета, но не злоупотребляйте, так как избыточное использование полыни может, наоборот, замедлить рост самих растений.

Этот проверенный способ борьбы с вредителем прост в исполнении и не несет никакой опасности ни для человека, ни для окружающей среды.

Хотите получить молодой картофель в июне: корейская технология ультраранней посадки избавит ваш огород от сорняков и колорадского жука Хотите получить молодой картофель в июне: корейская технология ультраранней посадки избавит ваш огород от сорняков и колорадского жука
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород колорадский жук
Читайте также

Гениальный трюк с носками и тапками для борьбы с шерстью домашних питомцев - никакой возни с пылесосами и шваброй
Это интересно
Гениальный трюк с носками и тапками для борьбы с шерстью домашних питомцев - никакой возни с пылесосами и шваброй
Нужно лишь добавить в суп несколько кубиков льда – секрет поваров исправит частую ошибку, выручает всегда
Это интересно
Нужно лишь добавить в суп несколько кубиков льда – секрет поваров исправит частую ошибку, выручает всегда
Забудьте про ризотто: рис «По-деревенски» с овощами, простой рецепт, который удивит всю семью. Съедят даже без мяса
Это интересно
Забудьте про ризотто: рис «По-деревенски» с овощами, простой рецепт, который удивит всю семью. Съедят даже без мяса
Удвойте урожай без затрат: чудо-удобрение из скошенной травы
Это интересно
Удвойте урожай без затрат: чудо-удобрение из скошенной травы
Никакого фритюра: картофель фри в два простых этапа — за уши не оттащишь
Это интересно
Никакого фритюра: картофель фри в два простых этапа — за уши не оттащишь
Жителям Башкирии сообщили о сюрпризах погоды
Общество в Башкирии
Жителям Башкирии сообщили о сюрпризах погоды
Готовим с шеф-поваром: изумительный картофель за 5 минут
Это интересно
Готовим с шеф-поваром: изумительный картофель за 5 минут
Бананы по запретом: любимый миллионами россиян фрукт оказался опасным
Потребитель в Башкирии
Бананы по запретом: любимый миллионами россиян фрукт оказался опасным


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok