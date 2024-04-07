Колорадский жук даже не приблизится: опрысните картофель настоем этой травы

23:33, 07 апр 2024

Лето — любимая пора многих садоводов, но их идиллию нередко нарушает нашествие непрошеных гостей, терроризирующих посадки картофеля. Одним из самых злостных вредителей считается колорадский жук. Но специалисты утверждают, что избавиться от этого назойливого насекомого можно безвредным для природы методом.

Тимирязевской академии, предлагает простой и эффективный способ борьбы с колорадским жуком, основанный на использовании обычной. Этот «народный» рецепт не только защитит ваш урожай от поедания, но и не нанесет вреда ни растениям, ни окружающей среде.

Для приготовления специального раствора достаточно нарезать небольшой пучок свежей полыни и залить его кипятком. Настоянный и процеженный настой распыляется на листья молодого картофеля, делая их несъедобными для прожорливых жуков. Периодически повторяйте обработку в течение всего лета, но не злоупотребляйте, так как избыточное использование полыни может, наоборот, замедлить рост самих растений.

Этот проверенный способ борьбы с вредителем прост в исполнении и не несет никакой опасности ни для человека, ни для окружающей среды.

Автор: Алия Карачурина