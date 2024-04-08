Устанете собирать урожай: клубнике помогут дрожжи — простые подкормки от агронома Давыдовой

09:45, 08 апр 2024

Клубника является любимой ягодой для миллионов, однако многие дачники сталкиваются с проблемами при её выращивании. Секрет успешного урожая кроется в правильном уходе за кустами весной. Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась ценными советами, следуя которым можно получить богатый и вкусный урожай.

Весной клубника как никогда нуждается во внимании садовода. Первым делом необходимо избавиться от засохших листьев и убрать мульчу с кустов. Это обеспечит доступ воздуха к корням и снизит риск развития болезней.

Далее приступайте к профилактическим обработкам от вредителей и болезней. Такая превентивная мера поможет предотвратить появление паразитов и грибковых инфекций на ягодниках.

Теперь самое время подкормить кусты. Ксения рекомендует использовать дрожжевой раствор. Развести «живые» дрожжи в небольшом объёме воды, выдержать пару дней, а затем разбавить кипячёной водой до 10 литров. Важно не допускать попадания состава на листья - поливайте только прикорневую зону.

Автор: Алия Карачурина