Старый тюль будет как новый: простой рецепт из двух ингредиентов превратит пожелтевшие занавески в сияющие белоснежные полотна

10:05, 08 апр 2024

Многие из хозяюшек сталкивались с ситуацией, когда любимый тюль, некогда радовавший глаз своей чистотой, начинает желтеть или темнеть. Кажется, что тюль безвозвратно испорчен и пора покупать новый. Но есть простой, но очень эффективный способ вернуть ему первозданную белизну, о котором знают немногие.

Автор канала «Сделано руками» раскрыл проверенный секрет, который не только вернет тюлю былую свежесть, но и продлит срок его службы. В отличие от агрессивного кипячения или отбеливания, этот метод бережно очищает ткань, не нанося ей вреда.

Для реанимации пожелтевшего или потускневшего тюля понадобится всего два простых ингредиента: хозяйственное мыло и марганцовка. Сначала около 100 граммов мыла натирают на терке и растворяют в тазу с горячей водой, взбивая до образования плотной пены. Затем в воду добавляют 6-8 кристаллов марганцовки и тщательно перемешивают раствор.

Следующий шаг - погрузить тюль в эту волшебную смесь на 2 часа, периодически слегка разминая ткань. После выдержки изделие отжимают и отправляют в стиральную машину. Стирку проводят в деликатном режиме, используя минимум моющего средства и кондиционера. Высушенный и выглаженный таким образом тюль становится абсолютно белоснежным и сияющим.

Этот несложный, но очень эффективный метод вернет любимым занавескам первозданную свежесть и продлит их срок службы еще как минимум на год.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru