Секретный лайфхак: антипригарная сковорода за 2 минуты без химии
10:22, 08 апр 2024
Одна из вечных проблем многих хозяюшек - исчезновение антипригарного покрытия на любимых сковородах. Но что, если мы могли бы вернуть им былую эффективность, не тратя деньги на замену?
Известный блогер Елена Матвеева раскрывает свой секретный рецепт, который поможет вам обновить ваши старые сковороды и сделать процесс приготовления пищи намного более простым и приятным.
Решение этой сложной проблемы на самом деле лежит у нас под рукой - в виде обычной поваренной соли. Да, вы правильно прочитали! Всего лишь несколько столовых ложек этого привычного ингредиента могут вернуть вашей сковороде долгожданную антипригарность. Просто раскалите посуду на огне, равномерно рассыпьте соль по всей поверхности и дайте ей немного пошипеть в течение одной-двух минут. После этого уберите остатки соли сухой салфеткой, и ваша сковорода как новая - больше никаких надоедливых пригораний и необходимости постоянно следить за огнем.
Как легко и быстро очистить противень с помощью обычной соли: Хитрость, которую должна знать каждая хозяйка
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
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