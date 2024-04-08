Крыжовник завалит урожаем: подкормите его этими народными средствами — замучаетесь раздавать соседям

10:56, 08 апр 2024

Многие дачники сталкиваются с проблемой низкой урожайности крыжовника, несмотря на его распространенность на наших участках. Агроном Ксения Давыдова предлагает простой и доступный способ решения этой задачи, который поможет значительно улучшить состояние кустарника и обеспечить обильный урожай.

Ключ к успеху – в комплексном подходе к уходу за крыжовником. Помимо регулярных подкормок, важно также позаботиться о профилактике распространения грибковых заболеваний и повышении иммунитета растения. И все это можно легко осуществить с помощью несложных народных средств.

Рецепт подкормки от Ксении Давыдовой основан на использовании луковой шелухи и сухих дрожжей – продуктов, которые найдутся практически в каждом хозяйстве. Промытую шелуху заливают кипятком, после чего настаивают в течение полчаса. Полученным отваром опрыскивают кусты крыжовника. Затем почву вокруг них поливают разведенными в воде сухими дрожжами.

Это простое, но эффективное средство не только насытит растение необходимыми питательными веществами, но и окажет оздоравливающее воздействие, препятствуя развитию грибковых болезней. При этом повысится общий иммунитет кустарника, что позволит ему полноценно реализовать свой плодоносный потенциал.

Автор: Алия Карачурина