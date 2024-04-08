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Подвесьте пакет с кирпичами на яблоню: финны поделились новой методикой увеличения урожая яблок

Подвесьте пакет с кирпичами на яблоню: финны поделились новой методикой увеличения урожая яблок

11:14, 08 апр 2024

В Финляндии местные жители давно нашли способ выращивания яблонь, которые удивляют обилием плодов, несмотря на свои небольшие размеры. Этот необычный подход к садоводству покоряет не только изобретательностью, но и практичностью для тех, кто хочет получать богатый урожай.

Финские садоводы столкнулись с классической проблемой - высокие яблони, которые делают сбор урожая утомительным и трудоемким. Но вместо того, чтобы мириться с этими сложностями, они разработали инновационный метод обрезки, позволяющий получать высокий урожай с небольших, удобных деревьев.

Когда яблоням исполняется 5-6 лет, финны обрезают их центральные стволы на высоте около 3 метров. После этого дерево реагирует появлением нескольких боковых побегов, чтобы компенсировать потерю главного ствола. Здесь секрет успеха - садоводы прикрепляют к этим ветвям тяжелые предметы, такие как кирпичи или камни. Это заставляет их расти в сторону, а не вверх, формируя аккуратную, низкорослую крону.

В результате такой нестандартной обрезки финским яблоням удается сохранить высокую урожайность, при этом плоды становятся куда доступнее для сбора. Ветер перестает сбивать яблоки, а деревья не требуют частого полива. Кроме того, такой подход позволяет избежать затенения соседних участков.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы сад яблоня
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