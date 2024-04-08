«Невероятное наслаждение»: Теперь завариваю чай только так — гости на коленях умоляют поделиться секретом
11:57, 08 апр 2024
Надоело пить обыденный черный чай? Авторы популярного Телеграм-канала «Вкусные рецепты» предлагают способ сделать этот напиток настоящим шедевром! Всего несколько простых шагов, и вы получите изысканный и ароматный напиток.
Для начала вам понадобится половинка свежего апельсина, одна чайная ложка черного листового чая и одна чайная ложка меда. Удалите мякоть из апельсина и сделайте в кожуре небольшие отверстия, превратив ее в своеобразное импровизированное сито. Поместите эту «корзинку» в чашку, всыпьте чай и добавьте мед.
Теперь залейте все кипятком, накройте чашку блюдцем и дайте настояться в течение 2-3 минут. По истечении этого времени достаньте апельсиновую кожуру и наслаждайтесь волшебным напитком. Его яркий вкус и аромат обязательно вас удивят и покорят.
Назван напиток, снимающий стресс и активизирующий мозг — всё дело в уникальном методе обработки такого чая
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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