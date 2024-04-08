«Невероятное наслаждение»: Теперь завариваю чай только так — гости на коленях умоляют поделиться секретом

11:57, 08 апр 2024

Надоело пить обыденный черный чай? Авторы популярного Телеграм-канала «Вкусные рецепты» предлагают способ сделать этот напиток настоящим шедевром! Всего несколько простых шагов, и вы получите изысканный и ароматный напиток.

Для начала вам понадобится половинка свежего апельсина, одна чайная ложка черного листового чая и одна чайная ложка меда. Удалите мякоть из апельсина и сделайте в кожуре небольшие отверстия, превратив ее в своеобразное импровизированное сито. Поместите эту «корзинку» в чашку, всыпьте чай и добавьте мед.

Теперь залейте все кипятком, накройте чашку блюдцем и дайте настояться в течение 2-3 минут. По истечении этого времени достаньте апельсиновую кожуру и наслаждайтесь волшебным напитком. Его яркий вкус и аромат обязательно вас удивят и покорят.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru