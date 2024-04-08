Готовить лучший картофель фри нужно только так: Будет золотистым, хрустящим, пропечённым и не сгорит

22:54, 08 апр 2024

Ни одно уютное семейное застолье у многих россиян не обходится без простого и вкусного картофеля-фри. Однако за идеальным классическим вкусом и хрустящей корочкой стоит целый мир тонкостей и нюансов, знать которые может не каждый.

Как оказывается, приготовление уличной закуски в домашних условиях – это настоящее искусство, о тонкостях которого проливает свет повар 4-го разряда Юлия Архипова. Распространенная ошибка большинства начинающих поваров заключается в том, что они пытаются готовить картофель фри теми же методами, что и простой жареный картофель, лишь увеличивая количество масла. Однако на самом деле процесс требует совершенно другого подхода.

Итак, секрет идеального фри кроется в двухэтапной обжарке. На первом этапе ломтики картофеля следует опускать в масло, разогретое до 150°C, всего на полторы минуты. Это нужно для того, чтобы картофель равномерно пропекся внутри, но при этом сохранил первоначальный цвет. После этого картофель необходимо вытащить из масла и дать ему полностью остыть.

Лишь на втором этапе картофель отправляется в масло, разогретое до 180°C. Чтобы понять, готово ли масло, достаточно бросить в него кусочек картофеля – он сразу зашипит и всплывет на поверхность. Весь картофель следует закладывать в масло слоем не более одного и обжаривать в течение 5 минут – за это время он приобретет золотистую, хрустящую корочку.

Завершающим этапом станет удаление излишков масла, для чего картофель фри рекомендуется выложить на салфетку или дуршлаг. И вот он, идеальный гарнир, готовый радовать своих почитателей!

Автор: Алия Карачурина