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Невероятный лайфхак, которым обязан воспользоваться каждый дачник: медведка сама побежит в ловушку

Невероятный лайфхак, которым обязан воспользоваться каждый дачник: медведка сама побежит в ловушку

23:04, 08 апр 2024

Все дачники знают, какую беду может принести медведка, это коварное насекомое, способное уничтожить целые грядки за считанные дни. Однако выход из ситуации есть! Агроном Ксения Давыдова поделилась со «Своим дачником» простыми и эффективными способами борьбы с этим вредителем.

Вы будете удивлены, но избавиться от медведки можно не только с помощью магазинных средств, но и народными методами. Один из них — сделать специальную ловушку-банку. Для этого потребуется стеклянная банка объемом 0,5 литра. Ее нужно вкопать под углом 45 градусов рядом с ходами насекомого.

В качестве приманки используйте мед — намажьте им стенки банки и налейте на дно немного воды. Запах сладкого лакомства обязательно привлечет медведку, она упадет внутрь и не сможет выбраться. Таким образом, вы избавитесь от нашествия вредителя на вашем участке.

Также можно применить и другие народные методы борьбы с медведками. Например, настой полыни или чеснока отпугнет их, а присыпка золой или древесным пеплом ходы вредителя буквально забетонирует. Главное — действовать комплексно и быстро до того, как медведка успеет нанести урон вашим растениям.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород медведка
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