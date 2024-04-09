Секрет профессиональных огородников: как навсегда избавиться от вытягивания огуречной рассады

09:29, 09 апр 2024

Огородники со стажем знают, что вытягивание рассады огурцов — это одна из самых распространенных проблем, с которыми им приходится сталкиваться каждый сезон. Бледные, вытянутые в высоту всходы, увы, нередко становятся настоящей головной болью для садоводов. Но опытная огородница Ольга Фомичёва раскрыла секрет, как легко и просто решить эту досадную проблему.

— Благодаря этой простой хитрости я избегаю вытягивания огуречной рассады, — рассказывает Ольга. — Корневая система растений развивается гораздо крепче, а сами всходы становятся здоровыми и сильными. Кроме того, такой способ позволяет избежать стресса при последующей высадке в открытый грунт.

Как выяснилось, вытягивание рассады — это вполне естественный процесс для огуречной культуры. Однако опытные садоводы знают, как обойти этот подводный камень задолго до высадки растений в открытый грунт. Ольга Фомичёва, ведущая популярного канала «Огородник из Рязани», делится своим проверенным методом — она сразу после всходов просто досыпает грунт до краев стаканчиков, в которых выращивает рассаду.

Действительно, заглубление рассады сразу после всходов или за пару недель до пересадки помогает растениям быстрее укорениться и адаптироваться к новым условиям. Таким образом, огородники могут не беспокоиться о возможных негативных последствиях традиционной пересадки, которая зачастую провоцирует у огурцов стресс и торможение роста.

Автор: Алия Карачурина