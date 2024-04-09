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Все подумают, что это земляника: такой необычный многолетник поразит даже садоводов со стажем

Все подумают, что это земляника: такой необычный многолетник поразит даже садоводов со стажем

09:40, 09 апр 2024

Многие садоводы часто сталкиваются с проблемой однообразия в своих цветниках, постоянно находясь в поиске чего-то нового и необычного. Один из таких удивительных многолетников, способных разнообразить ландшафт, — это лапчатка индийская. Этот загадочный цветок не только радует глаз, но и обладает целебными свойствами.

Лапчатка индийская — многолетнее растение, которое относится не только к декоративным, но и к лекарственным культурам. Второе его название — «ложная земляника», поскольку его плоды очень напоминают знакомую всем ягоду. Однако агроном Тимирязевской Академии Ксения Давыдова предостерегает от употребления этих плодов, так как они не имеют выраженного вкуса.

Внешне лапчатка индийская выглядит весьма примечательно. Её тёмно-зелёные трёхдольные листья, полностью жёлтые цветы и красные плоды, покрытые семенами, создают яркий и необычный образ. Цветение этого многолетника начинается в июне и может продолжаться на протяжении всего летнего сезона.

Несмотря на свою красоту, лапчатка индийская является весьма неприхотливым растением. Она без труда переносит засуху, морозы и другие неблагоприятные погодные условия. Более того, этот многолетник легко приживается на бедных почвах и не требует дополнительного ухода, что делает его идеальным выбором для садоводов-любителей.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы сад цветы
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