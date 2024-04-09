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Избавьтесь от болезней томатов навсегда: магический состав из двух простых ингредиентов преобразит вашу рассаду

Избавьтесь от болезней томатов навсегда: магический состав из двух простых ингредиентов преобразит вашу рассаду

09:49, 09 апр 2024

Представьте, что ваша рассада томатов может стать невероятно крепкой и устойчивой к болезням - словно по волшебству! Секрет кроется в простом и проверенном рецепте, который поделился опытный садовод. Им поделился ведущий Дзен-канал «Маленькая Дача».

Оказывается, всего пара ингредиентов - молоко и куркума - могут творить чудеса с вашими томатами. Эта чудодейственная смесь выступает мощной профилактикой против распространенных заболеваний, таких как фузариоз, черная ножка и вертициллезное увядание.

Приготовить волшебное снадобье проще простого: смешайте две столовые ложки молока или молочной сыворотки с половиной чайной ложки куркумы на литр воды. Этот эликсир можно использовать как для полива под корень, так и в качестве внекорневой подкормки. Благодаря ценным питательным веществам, которые он содержит, рассада будет расти крепкой и здоровой.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород рассада помидоры
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