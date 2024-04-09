Пора сеять огурцы! Лунный календарь подскажет, когда и как, чтобы получить богатый урожай

09:55, 09 апр 2024

Для миллионов россиян дача - это не просто место отдыха, но настоящая отрада и источник свежих овощей. Однако каждый, кто хоть раз пробовал выращивать огурцы, помидоры или морковь на своем участке, знает: успех кроется не только в правильном уходе, но и в точном соблюдении лунного календаря. Именно он подсказывает дачникам, когда следует сеять, пересаживать рассаду и ожидать обильного урожая.

Фазы Луны оказывают огромное влияние на рост и развитие растений. Так, в период полнолуния и новолуния вся активность в них замирает, а значит, любые работы в саду или огороде будут практически бесполезны. В 2024 году эти неблагоприятные дни в апреле приходятся начисло. Поэтому все, кто планирует сеять огурцы на рассаду, должны максимально избегать этих чисел.

Самое благоприятное время для посева огурцов - период растущей Луны. В апреле это дни с 10 по 15 число включительно. Именно в эти дни растения наиболее активно прорастают и начинают бурно развиваться, обещая вскоре порадовать садоводов первыми плодами. Таким образом, те, кто решит последовать советам лунного календаря, смогут уже в июне собрать первый урожай свежих, сочных огурчиков.

Конечно, рекомендации лунного календаря - это не догма, и опытные дачники нередко экспериментируют, пробуя высаживать культуры и в другие дни. Но новички, несомненно, должны прислушаться к этим советам, если хотят гарантированно получить богатый урожай, на который они рассчитывают.

Автор: Алия Карачурина