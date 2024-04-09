Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Вкусно, быстро, просто: рецепт из пекинской капусты и крабовых палочек - салат, который вы будете готовить всегда

Вкусно, быстро, просто: рецепт из пекинской капусты и крабовых палочек - салат, который вы будете готовить всегда

10:17, 09 апр 2024

Пекинская капуста, крабовые палочки, сыр, помидоры - казалось бы, не самые популярные ингредиенты для салата, однако этот рецепт способен приятно удивить даже самых взыскательных гурманов. Сочетание свежести, нежности и пикантности создает гармоничную композицию, которая наверняка полюбится вашим близким.

Простота в приготовлении - ещё одно достоинство этого салата. Вам не придётся возиться с варкой или обжариванием ингредиентов - достаточно всего лишь нарезать и смешать. Благодаря этому блюдо получается лёгким, диетическим и подходит для любого случая: как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Начнём с основы - порубите пекинскую 150 грамм пекинской капусты. Добавьте к ней 1 упаковку нарезанных крабовых палочек и 2 помидора. Не забудьте натереть 200 гр. сыра на крупной тёрке и вмешать в салат. В качестве зелени идеально подойдёт укроп или зелёный лук - они придадут пикантности. Заправьте всё майонезом по вкусу и перемешайте.

Отправьте салат в холодильник для пропитки и охлаждения, а перед подачей украсьте оставшейся зеленью. Теперь ваш необычный, но вкусный салат готов! Приятного аппетита!

Гости будут в восторге от этого весеннего салата: 4 ингредиента и минимум времени для приготовления Гости будут в восторге от этого весеннего салата: 4 ингредиента и минимум времени для приготовления
Автор: Вадим Рудаков
Теги: рецепты салат
Читайте также

Салат-сенсация: пикантная закуска, от которой невозможно оторваться
Это интересно
Салат-сенсация: пикантная закуска, от которой невозможно оторваться
Домашние будут просить добавки: простой и вкусный салат на скорую руку
Это интересно
Домашние будут просить добавки: простой и вкусный салат на скорую руку
Готовим за 3 минуты: простой и вкусный паштет из крабовых палочек
Это интересно
Готовим за 3 минуты: простой и вкусный паштет из крабовых палочек
Если есть горошек: рецепт невероятного салата «Дуэт»
Это интересно
Если есть горошек: рецепт невероятного салата «Дуэт»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok