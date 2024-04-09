Вкусно, быстро, просто: рецепт из пекинской капусты и крабовых палочек - салат, который вы будете готовить всегда

10:17, 09 апр 2024

Пекинская капуста, крабовые палочки, сыр, помидоры - казалось бы, не самые популярные ингредиенты для салата, однако этот рецепт способен приятно удивить даже самых взыскательных гурманов. Сочетание свежести, нежности и пикантности создает гармоничную композицию, которая наверняка полюбится вашим близким.

Простота в приготовлении - ещё одно достоинство этого салата. Вам не придётся возиться с варкой или обжариванием ингредиентов - достаточно всего лишь нарезать и смешать. Благодаря этому блюдо получается лёгким, диетическим и подходит для любого случая: как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Начнём с основы - порубите пекинскую 150 грамм пекинской капусты. Добавьте к ней 1 упаковку нарезанных крабовых палочек и 2 помидора. Не забудьте натереть 200 гр. сыра на крупной тёрке и вмешать в салат. В качестве зелени идеально подойдёт укроп или зелёный лук - они придадут пикантности. Заправьте всё майонезом по вкусу и перемешайте.

Отправьте салат в холодильник для пропитки и охлаждения, а перед подачей украсьте оставшейся зеленью. Теперь ваш необычный, но вкусный салат готов! Приятного аппетита!

Автор: Вадим Рудаков