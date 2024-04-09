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Лопата острее ножа: простой слесарный инструмент за минуту преобразит ваш садовый инвентарь, а результата хватит на всё лето

Лопата острее ножа: простой слесарный инструмент за минуту преобразит ваш садовый инвентарь, а результата хватит на всё лето

11:16, 09 апр 2024

Работа в саду и огороде требует немалых физических усилий. Однако есть способ значительно упростить себе задачу — содержать инструменты в надлежащем состоянии. В частности, поддерживать режущую кромку лопаты острой и заточенной.

Многие садоводы знают, что тупая лопата не только сильно усложняет копку грядок, но и быстро утомляет. Однако не у всех есть возможность регулярно пользоваться болгаркой или точилом для заточки затупившегося инструмента. К счастью, существует простой и доступный способ восстановить заводскую остроту лопаты своими руками.

Для этого понадобится лишь обычный молоток. Данный «дедовский» метод, именуемый «наклепом», испокон веков применялся кузнецами для восстановления режущей кромки затупившихся кос. Теперь он с успехом может использоваться и в домашнем хозяйстве садовода.

Чтобы заточить лопату, ее следует положить на твердую ровную поверхность и начать осторожно отбивать кромку плоской частью молотка. Наносить удары нужно аккуратно, без излишней силы, строго по режущей кромке инструмента. Всего пара минут точечных, выверенных ударов — и лопата вновь обретет остроту, которой хватит на длительное время.

Таким простым способом каждый садовод может поддерживать свои инструменты в отличном состоянии, значительно облегчая себе физические затраты на выполнение работ в саду и огороде. Острая, хорошо заточенная лопата сделает копку грядок приятным и легким занятием, избавив от лишних усилий и быстрой утомляемости.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы лопата
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