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Комары падут замертво на подлете: перед вылазкой на природу воспользуйтесь этим самодельным кремом — ни один кровосос не пристанет

Комары падут замертво на подлете: перед вылазкой на природу воспользуйтесь этим самодельным кремом — ни один кровосос не пристанет

11:26, 09 апр 2024

Выбираясь на природу, многие из нас сталкиваются с неприятным сопровождением - комарами. Эти назойливые насекомые с их раздражающим жужжанием и болезненными укусами, способны испортить весь отдых. Но что, если есть простое и недорогое решение этой проблемы?

Большинство средств от комаров, которые продаются в магазинах, содержат токсичные химические компоненты, которые могут вызвать аллергические реакции. Однако существует альтернатива - собственноручно приготовленный крем, который эффективно защитит вас от кровососущих, не нанеся вреда здоровью.

Для создания этого действенного средства понадобятся всего три ингредиента: детский крем, настой валерианы и ванилин. Смешав эти компоненты в простой емкости, вы получите превосходное натуральное средство, которое станет вашим лучшим спутником во время отдыха на природе.

Нанесите крем на открытые участки кожи перед выходом из дома, и ни один комар не посмеет приблизиться к вам. Забудьте о раздражающем жужжании и мучительных укусах - теперь вы защищены надежным природным барьером.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы комары
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