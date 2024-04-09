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Чеснок вырастет крупным, а питательных веществ в нем будет в разы больше: вот что нужно посадить рядом с ним — идеальный сосед

Чеснок вырастет крупным, а питательных веществ в нем будет в разы больше: вот что нужно посадить рядом с ним — идеальный сосед

14:04, 09 апр 2024

Чеснок - одна из наиболее распространенных и ценных овощных культур, выращиваемых в садах и огородах по всей стране. Однако мало кто знает, что этот корнеплод может стать еще более полезным и урожайным благодаря соседству с некоторыми другими растениями.

Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской Академии, рекомендует высаживать чеснок вместе с различной зеленью - салатами, петрушкой, базиликом, шпинатом и мятой. Такое соседство приносит двойную выгоду: чеснок защищает травы от вредителей и болезней, а они в свою очередь повышают урожайность самого чесночного растения.

Еще одним верным союзником чеснока является хрен. Посадив эти две культуры рядом, можно значительно увеличить содержание в них витамина С - ценного антиоксиданта, благотворно влияющего на здоровье. Таким образом, умелое сочетание культур на грядке способно не только повысить их индивидуальную продуктивность, но и многократно приумножить их полезные свойства.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород чеснок
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