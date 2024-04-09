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Вырастет сочная и крупная редиска: нужно лишь бросить в землю это бесплатное удобрение

Вырастет сочная и крупная редиска: нужно лишь бросить в землю это бесплатное удобрение

22:12, 09 апр 2024

Несмотря на свою неприхотливость, многие начинающие дачники сталкиваются с проблемами при выращивании редиса - этого популярного и полезного овоща. Но есть простые и бесплатные способы, которые помогают получить обильный и здоровый урожай.

Агроном Ксения Давыдова делится проверенными секретами, которые используют опытные сибирские садоводы.

По словам Ксении, важно особое внимание уделять поливу редиса - эта культура очень любит воду и требует обильного полива дважды в день, утром и вечером. Пренебрегать этим правилом нельзя, иначе хороший урожай будет под угрозой.

Перед посевом семян крайне важно, как следует удобрить почву. Для этого Ксения рекомендует использовать древесную золу, смешав 350 граммов золы с 10 литрами воды. Этот простой и бесплатный состав обогатит почву целебными микроэлементами, необходимыми для формирования крупных и сочных корнеплодов.

Не менее важно своевременно проводить прополку грядок, чтобы сорняки не отнимали питание у редиса. Эксперт также советует не затягивать с уборкой урожая, а вовремя выкапывать корнеплоды, пока они не перезрели.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы огород редис
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