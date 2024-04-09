Не только клещи: 2 опасных «сожителя» на даче, заражающих людей целыми семьями

22:20, 09 апр 2024

Для многих россиян дача — это настоящий оазис, где можно отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом и насладиться прелестями природы. Однако за этой идиллической картиной нередко скрываются серьезные опасности, о которых стоит помнить, чтобы обеспечить свою безопасность.

Эксперт-паразитолог Эдуард Бартули предупреждает: непрошенные гости наших дачных участков, от клещей до грызунов, могут стать источником серьезных инфекций и заболеваний.

являются главным врагом дачников. Эти членистоногие кровососы способны заражать людей смертельно опасными болезнями, такими как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Чтобы обезопасить себя, следует тщательно защищать открытые участки тела при работе на участке, надевая закрытую одежду и головной убор.

Не менее серьезную угрозу представляют грызуны — мыши и крысы. Хотя они, как правило, не агрессивны и не кусаются, эти животные могут быть переносчиками бактериального заболевания иерсиниоза. Заразиться им можно, употребляя в пищу овощи и фрукты, которые были повреждены грызунами. Симптомы иерсиниоза включают головную боль, повышенную температуру, тошноту, боли в животе и жидкий стул.

Помимо клещей и грызунов, на даче следует остерегаться и мух, которые также представляют опасность для здоровья. Эти насекомые могут оставлять на продуктах питания яйца аскарид — паразитических червей, которые могут быть случайно проглочены.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru