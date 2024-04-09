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Экономия и чистота: 30-рублевое средство заменит всю бытовую химию

Экономия и чистота: 30-рублевое средство заменит всю бытовую химию

22:26, 09 апр 2024

Каждый месяц мы вынуждены тратиться на различные моющие средства для кухни, плиты и других поверхностей в доме. Это существенная нагрузка на семейный бюджет.

Но что, если есть способ добиться безупречной чистоты, не прибегая к покупке дорогостоящих химических продуктов? Рецепт универсального домашнего чистящего состава, с помощью которого можно поддерживать сияющую чистоту во всем доме, раскрывает секрет экономичной уборки.

Для приготовления этого эффективного средства потребуется всего несколько недорогих и доступных ингредиентов. Необходимо смешать 5 столовых ложек соды, 5 столовых ложек жидкого или хозяйственного мыла и 5 столовых ложек уксуса в емкости до получения однородной пасты. Эта простая композиция поможет справиться с загрязнениями на всех поверхностях в доме.

Полученную смесь можно использовать, например, для мытья плиты. Достаточно нанести ее на поверхность, немного подождать и смыть. Результат вас приятно удивит - плита засияет чистотой. Такая же эффективность средства проявляется при удалении жирных пятен с чайника. Для этого нанесите пасту на губку и потрите ею поверхность - и посуда будет выглядеть, словно новая.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы уборка
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