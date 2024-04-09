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Секретная хитрость из Японии: как получить 100% всхожесть семян огурцов

Секретная хитрость из Японии: как получить 100% всхожесть семян огурцов

22:33, 09 апр 2024

Среди любителей и профессионалов садоводства редко кому известен этот уникальный японский метод стратификации семян (приём предпосевной обработки, который имитирует благоприятные природные условия для ускорения прорастания семян). Однако он способен творить настоящие чудеса, не только значительно повышая всхожесть, но и обеспечивая растениям крепкое здоровье с самого начала.

Главный секрет кроется в простом, но деликатном манипулировании семенами перед замачиванием. Кончик каждого семени нужно аккуратно расщепить, используя пинцет или острые ножницы. Это может показаться трудоемкой работой, но оно того стоит - надрез стимулирует прорастание, давая будущим росткам мощный толчок к развитию.

Для осуществления этой ювелирной операции требуется ловкость рук и предельная аккуратность. Одной рукой крепко фиксируем семя, а другой осторожно надрезаем кончик, стараясь не повредить нежный зародыш. Главное - не перестараться, чтобы не нанести непоправимый урон посадочному материалу.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы огород огурцы
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