Подушка как новая: возвращаем белизну с помощью простых ингредиентов

12:33, 10 апр 2024

Немногие осознают, что подушка - один из ключевых элементов кровати, без которого комфортный сон просто невозможен. Мы используем ее ежедневно, поэтому очевидно, что она быстро загрязняется. Появление неприятных желтых пятен на любимом спальном аксессуаре - явление, к сожалению, неизбежное. Виной тому служит частое потоотделение, особенно в жаркие летние месяцы.

К счастью, избавиться от таких загрязнений не составит особого труда. Для этого даже не потребуется стирать подушку в машинке - достаточно лишь двух простых компонентов, которые всегда найдутся на любой кухне. Возьмите лимонный сок и поваренную соль - эта волшебная связка легко справится с застарелыми пятнами.

Пропитайте пятна лимонным соком, затем щедро посыпьте солью. Аккуратно протрите обработанные участки сухой губкой, а остатки соли удалите влажной тканью. И вуаля - ваша подушка снова сияет свежестью, словно только с прилавка магазина. Больше не придется мучиться с неприятными желтыми разводами или прибегать к сложным стиркам.

Простые на первый взгляд ингредиенты способны творить чудеса.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru