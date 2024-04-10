Смертельная опасность: яйца могут убить - Диетолог назвала 4 группы людей, которым нельзя их есть

12:39, 10 апр 2024

Приближается светлый праздник Пасхи, и многие из нас с нетерпением ждут, когда можно будет насладиться традиционным пасхальным лакомством - крашеными яйцами. Однако не все знают, что эти привычные нам продукты могут быть опасны для некоторых категорий граждан. Диетолог Ирина Бородина рассказала, кому следует соблюдать особую осторожность в употреблении яиц.

В первую очередь стоит быть крайне осторожными людям, страдающим аллергическими реакциями. Яйца, наряду с арахисом и цитрусовыми, относятся к числу сильных аллергенов, употребление которых может привести к тяжелым последствиям, вплоть до развития отека Квинке.

Любителям яичницы и яиц всмятку с сердечно-сосудистыми заболеваниями также стоит проявить благоразумие. Диетолог советует разделять яйцо на белок и желток, отдавая предпочтение первому, поскольку желток содержит нежелательный животный жир.

Также стоит учесть, что яйца противопоказаны при ряде заболеваний пищеварительной системы, таких как панкреатит и желчнокаменная болезнь. Употребление этого продукта в таких случаях может спровоцировать обострение недуга.

Еще одна категория граждан, которым следует ограничить потребление яиц, - люди с повышенным уровнем холестерина. Одно яйцо содержит от 200 до 275 миллиграммов этого вещества, тогда как суточная норма для человека составляет 300 миллиграммов. Поэтому без рекомендации врача лучше не злоупотреблять этим продуктом.

В целом диетолог советует здоровым людям употреблять не более 4-6 яиц в неделю. Соблюдение меры поможет избежать неприятных последствий и в полной мере насладиться великолепным вкусом пасхальных угощений.

Напомним, что статья носит информационный характер, следует проконсультироваться со специалистом.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru