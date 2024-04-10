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Получить сказочно богатый урожай: названы лучшие дни в апреле для работы в огороде и в саду

Получить сказочно богатый урожай: названы лучшие дни в апреле для работы в огороде и в саду

12:47, 10 апр 2024

Мудрые садоводы и огородники свято чтили лунный календарь, убежденные, что от его циклов во многом зависит плодородие почвы и будущий урожай. Их опыт, проверенный веками, до сих пор помогает современным дачникам получать богатые урожаи.

Движение соков растений напрямую связано с положением Луны. Во время растущей Луны соки поднимаются вверх, к листьям и стеблям, поэтому в эти дни лучше сосредоточиться на посевах и посадках. Кроме того, благоприятны подкормки и полив.

Убывающая Луна, напротив, способствует концентрации соков в корневой системе. Это идеальное время для обрезки, прищипывания и других работ с надземной частью растений.

Полнолуние и Новолуние - периоды, когда растения особенно уязвимы. В эти дни лучше вообще отложить любые работы на грядке, сосредоточившись на борьбе с сорняками и вредителями.

Разумеется, следование лунному циклу - лишь один из секретов хорошего урожая. Не менее важно выдерживать правила агротехники: не торопиться с посевами, пока земля не прогрелась, и строго соблюдать сроки посадки культур.

В апреле 2024 года наиболее удачными для огородных работ датами считается 10, 11, 14 и 15 число. Неблагоприятные дни — 8 и 24 апреля.

Напомним, что статья носит информационный характер, следует проконсультироваться со специалистом.

Пора сеять огурцы! Лунный календарь подскажет, когда и как, чтобы получить богатый урожай Пора сеять огурцы! Лунный календарь подскажет, когда и как, чтобы получить богатый урожай
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород
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