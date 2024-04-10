Удар по сердцу: Врач предостерегает о коварном побочном эффекте капель для носа - возможное проявление фатальной патологии
13:05, 10 апр 2024
Работа человеческого сердца — это сложная система, регулируемая множеством факторов. Однако порой она может выходить из-под контроля, приводя к состоянию, известному как тахикардия. Что же может стать причиной этой опасной патологии? Ответы на этот вопрос дает известный хирург Наталья Кобелевская.
По словам специалиста, тахикардия — состояние, при котором сердце работает с ненормально высокой частотой, что крайне опасно для здоровья. Эксперт предупреждает, что долгосрочная тахикардия может повысить риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, гипертония и сердечная недостаточность.
Сбои в работе щитовидной железы и аритмия — вот основные медицинские причины учащенного сердцебиения, о которых следует быть в курсе. При наличии подобных проблем необходимо незамедлительно обратиться к профессиональным врачам, подчеркивает Кобелевская. Однако иногда источником тахикардии могут стать и некоторые лекарственные препараты, в частности сосудосуживающие капли для носа. Поэтому использовать такие средства следует с осторожностью и по строгим рекомендациям лечащего врача.
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