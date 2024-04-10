Если вас укусил клещ: Советы врача о правильных действиях при контакте с кровососом — что делать запрещено

13:20, 10 апр 2024

Пока тёплые деньки манят нас на природу, специалисты предупреждают об угрозе, которая может поджидать в лесу: клещах и передаваемых ими опасных инфекциях. Медэксперт из «ЛабКвест» Вера Сережина поделилась подробными инструкциями по безопасному извлечению этих коварных паразитов.

Клещи являются переносчиками семи смертельно опасных для человека инфекций, включая энцефалит, эрлихиоз и пятнистую лихорадку. Эти заболевания поражают центральную нервную систему и могут стать причиной инвалидности, а иногда и летального исхода. Поэтому при обнаружении клеща на коже промедление смерти подобно.

Самое главное — ни в коем случае не пытайтесь вырвать присосавшегося паразита и не раздавливайте, не прижигайте и не поливайте его маслом. Такие действия увеличат риск дальнейшего распространения инфекции в ране.

Вместо этого Вера Сережина рекомендует использовать специальное приспособление для извлечения клещей, а при его отсутствии — пинцет или нитку. Нужно осторожно затянуть петлю на клеще как можно ближе к коже и медленными вращательными движениями вытащить его под углом 90 градусов. Затем обработайте ранку йодом или спиртом.

При этом специалист настоятельно советует доверить эту процедуру врачу. Он не только правильно удалит клеща, но и с помощью анализа определит, заражен ли он опасными инфекциями.

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Автор: Алия Карачурина