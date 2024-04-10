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Не навреди здоровью: специалисты назвали самый безопасный график работы

Не навреди здоровью: специалисты назвали самый безопасный график работы

14:07, 10 апр 2024

В погоне за большей гибкостью и прибылью многие компании внедряют нестандартные графики работы для своих сотрудников. Однако исследования показывают, что такие эксперименты с рабочим режимом могут обернуться серьезными проблемами для психического здоровья подчиненных.

Долгие годы специалисты бьют тревогу - ненормированный график провоцирует стресс и негативно сказывается на психике. Согласно выводам американских ученых, сотрудники, работающие без фиксированного графика, чаще страдают от депрессии и тревожных расстройств. Такие условия труда зачастую встречаются в низкооплачиваемых сферах, где нет стабильности и социальных гарантий. В результате люди постоянно находятся в напряжении из-за финансовых проблем.

Нарушение биологических ритмов также серьезно влияет на самочувствие. Работа в любое время суток, включая выходные, вызывает проблемы со сном, снижение аппетита и ухудшение общего состояния. В итоге человек ощущает потерю контроля над собственной жизнью.

Что же является оптимальным решением? Проанализировав данные с 1979 года, ученые пришли к выводу, что наименьшее количество проблем со здоровьем наблюдается у тех, кто трудится пять дней в неделю по восемь часов в день. Стабильный и предсказуемый график позволяет сотрудникам сохранять баланс между работой и личной жизнью.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: советы здоровье
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