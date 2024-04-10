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«Прощайте, товарищи!»: что скрывали власти СССР о драматических событиях первого космического полета Гагарина – мог погибнуть 11 раз

«Прощайте, товарищи!»: что скрывали власти СССР о драматических событиях первого космического полета Гагарина – мог погибнуть 11 раз

15:13, 10 апр 2024

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космос. Однако его легендарный полет на корабле «Восток» едва не оказался фатальным — советский космонавт столкнулся с десятками критических ситуаций, которые могли привести к его гибели.

На протяжении всего 1 часа 48 минут полета Гагарин находился в постоянной смертельной опасности. Уже на 67-й минуте возникли серьезные проблемы — система торможения сработала не в полную силу, и спускаемый аппарат начал неконтролируемое движение, превысив расчетную скорость на 4 метра в секунду. Это вызвало критическое отклонение траектории спуска. Перед вхождением в плотные слои атмосферы корабль «Восток» начал неуправляемо «кувыркаться», подвергая Гагарина колоссальным перегрузкам.

В этот момент, увидев в иллюминаторе языки пламени, советский космонавт едва не потерял сознание и послал на Землю сообщение: «Я горю. Прощайте, товарищи!» К счастью, позже выяснилось, что Гагарин наблюдал лишь горение обшивки корабля.

Лишь за 7 километров до поверхности Земли Гагарину удалось катапультироваться и благополучно приземлиться в Саратовской области.

Первый фотоснимок после приземления Юрия Гагарина Первый фотоснимок после приземления Юрия Гагарина
Автор: Вадим Рудаков
Фото: wallpapercrafter.com
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