Кто точил зуб на первого в космосе: стало известно, сколько покушений на свою жизнь пережил Юрий Гагарин

15:43, 10 апр 2024

Имя Юрия Гагарина навсегда вписано в историю как первого человека, покорившего космос. Однако за этим триумфом скрывается целая серия загадочных и опасных происшествий, угрожавших жизни легендарного космонавта. Исследование российского издания «Русская семёрка» раскрывает шокирующие подробности зловещих покушений, от которых Гагарину чудом удавалось ускользнуть.

Во время визита Гагарина на Кубу в июле 1961 года, когда он сопровождал лидера республики Фиделя Кастро, американские спецслужбы планировали ликвидировать кубинского правителя. Однако это создавало серьезную угрозу и для советского космонавта — он постоянно находился рядом с Кастро. К счастью, служба безопасности Кубы вовремя обнаружила и обезвредила тайный арсенал оружия, предназначенный для покушения.

Еще одно покушение планировалось в марте 1964 года во время визита Гагарина в Швецию. Местная полиция предупредила советскую делегацию о готовящемся нападении на космонавта, но Гагарин отказался отменять намеченное выступление, решив проигнорировать предупреждение. К удивлению всех, никакого ЧП так и не произошло.

Но самая драматичная история развернулась весной 1967 года, когда Гагарин должен был стать дублером Владимира Комарова в полете корабля «Союз-1». Комаров, обреченный на гибель из-за неисправности парашютной системы, якобы сознательно «уступил» полет своему товарищу. Некоторые эксперты полагают, что эта авария была подстроена спецслужбами специально, чтобы устранить Гагарина.

Кроме того, личный шофёр Гагарина Фёдор Демчук рассказывал о трех загадочных случаях поломки бензонасоса в автомобиле космонавта, один из которых едва не закончился пожаром. Журналисты не исключают, что эти аварии могли быть подстроены спецслужбами, имевшими доступ ко всем автомастерским.

Удивительно, как Юрию Гагарину, первооткрывателю космической эры, удавалось с таким упорством преодолевать все эти смертельные угрозы. Возможно, именно это непоколебимое мужество и сделало его настоящим героем, чье имя будет навеки связано с великим прорывом человечества в космос.

Автор: Алия Карачурина

Фото: fr.russiaislove.com