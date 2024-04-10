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В Армении шашлык готовят только так: получается нежным и сочным — весь секрет — в особом маринаде

В Армении шашлык готовят только так: получается нежным и сочным — весь секрет — в особом маринаде

15:56, 10 апр 2024

Армянские кулинары по праву считаются мастерами приготовления одного из самых популярных блюд на Кавказе - шашлыка. Их уникальные рецепты и тонкости приготовления делают этот аппетитный деликатес настоящим шедевром гастрономического искусства. В этой статье мы раскроем вам главные секреты создания невероятно нежного и сочного шашлыка в армянском стиле.

Прежде всего, выбор качественного мяса - ключевой момент. Истинные мастера предпочитают мясо ягненка, свиную шею или корейку на кости. Эти сорта отличаются особой мягкостью и сочностью после маринования.

Не менее важны и правильно подобранные специи. Безошибочное сочетание - красный болгарский перец, прованские травы и ароматный базилик. Они придают мясу изысканный вкус и аромат. А вот лук, напротив, нежелателен - его кислота может "забить" настоящий вкус продукта. Вместо него армянские повара советуют использовать коньяк или газированную минеральную воду, которые также превосходно смягчают мясо.

Секрет идеального маринада прост: достаточно натереть мясо солью и специями, затем щедро полить коньяком или минеральной водой и оставить на несколько часов. Эта простая, но эффективная процедура гарантирует, что шашлык получится сочным и нежным.

Не менее важна и сама технология приготовления на открытом огне. Угли должны быть не с открытым пламенем, а покрыты белым налетом. Шампуры следует держать на расстоянии 12-14 см от углей. Тогда мясо не подгорит, а приготовится равномерно.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы рецепты шашлык
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