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Натуральный источник красоты: 5 доступных продуктов для увлажнения и сияния кожи

Натуральный источник красоты: 5 доступных продуктов для увлажнения и сияния кожи

21:49, 10 апр 2024

Мы все мечтаем о безупречной, сияющей коже и часто готовы тратить огромные деньги на дорогие косметические средства, которые не всегда оправдывают ожидания. Но что, если ключ к красоте кожи скрыт в нашем рационе? Недавно эксперты сделали удивительное открытие - несколько простых продуктов могут преобразить кожу без необходимости покупать дорогостоящие сыворотки и маски.

Как сообщила эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая в интервью "Ленте.ру", секрет здоровой и сияющей кожи кроется в правильном питании. Чернику, шпинат, брокколи, ягоды асаи и морковь Мария называет настоящими супер-продуктами для красоты. Эти натуральные источники витаминов, минералов и других важных веществ способны запустить процессы восстановления и обновления кожи изнутри.

Например, черника богата микроэлементами, витаминами A, B и C, а также флавоноидами и марганцем, которые повышают эластичность кожи и способствуют регенерации клеток. В шпинате содержится белок, железо, необходимые для синтеза коллагена, а брокколи известна своими противовоспалительными свойствами благодаря веществу дииндолилметан. Ягоды асаи и морковь, в свою очередь, богаты антиоксидантами, продлевающими молодость кожи.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье красота
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