Монастырский рецепт Пасхального кулича: тает во рту, нежный, как лепесток розы

22:08, 10 апр 2024

Пасха - это один из самых знаменательных праздников, когда христиане во всем мире собираются, чтобы отпраздновать воскрешение Иисуса Христа. Неотъемлемой частью этого торжества является кулич - выпечка, чье происхождение уходит корнями в глубь веков. Однако приготовить по-настоящему аутентичный кулич не так-то просто. Раскроем вам секрет создания идеального пасхального лакомства.

Начнем с ключевых ингредиентов. Для создания настоящего кулича вам понадобится сливочное масло (500 г), изюм без косточек (100 г), свежее молоко (500 мл), сахарный песок (400 г), свежие дрожжи (50 г), мука (800 г), яйца (6 шт) и 1 чайная ложка соли.

Первым делом необходимо приготовить опару. Для этого разогрейте молоко до 30 градусов, добавьте столовую ложку сахара и дрожжи. Тщательно перемешайте, всыпьте 200 г муки, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 2 часа для "созревания". Пока опара поднимается, взбейте яйца с остатками сахара и солью. Затем введите их в опару вместе с 300 г муки и замесите тесто. После этого добавьте мягкое сливочное масло и вымесите до однородности. Накройте и снова оставьте в тепле на 2 часа для созревания.

Следующий шаг - добавление изюма. Смешайте его с оставшейся мукой и введите в тесто, тщательно вымешивая. Теперь вы можете формовать куличи. Застелите формы бумагой для выпечки, смазанной маслом, разложите тесто, заполнив не более трети объема, и дайте настояться полчаса. Затем отправьте куличи в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50 минут.

Когда выпечка остынет, можете украсить ее глазурью по своему вкусу. И вуаля - ваш пасхальный кулич готов! Теперь вы сможете порадовать родных и близких этим традиционным угощением, с любовью приготовленным своими руками.

Автор: Алия Карачурина