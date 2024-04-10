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Защититесь от рака: 2 вкусных помощника в борьбе с опухолями – рекомендация врача

Защититесь от рака: 2 вкусных помощника в борьбе с опухолями – рекомендация врача

22:18, 10 апр 2024

Ученые пока не могут полностью раскрыть причины возникновения рака, врачи со всех уголков земли указывают на один важный фактор, который может помочь в профилактике - правильное питание.

Более того, многие из рекомендуемых продуктов не только обладают противораковыми свойствами, но и доставляют гастрономическое удовольствие. О них рассказала Ольга Береснева, врач-онколог Нижегородского областного онкодиспансера.

По словам эксперта, ключевую роль в защите от рака играют антиоксиданты - вещества, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы и восстанавливают поврежденные клетки. Одним из самых изученных и эффективных антиоксидантов является бета-каротин, который в организме превращается в витамин А.

Береснева отмечает, что наибольшее количество антиоксидантов содержится во фруктах и овощах. В частности, она рекомендует регулярно включать в рацион такие плоды, как хурма и манго.

Хурма не только богата антиоксидантами, но и помогает укреплять иммунитет. А манго, в свою очередь, заботится о здоровье сердца.

Разумеется, перед внесением каких-либо изменений в рацион, стоит проконсультироваться с профессиональным врачом.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье рак
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