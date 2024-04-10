Секрет пищевой фольги раскрыт: какую сторону использовать для приготовления и упаковки еды – ответ врача

22:27, 10 апр 2024

В наши дни, когда потребители все больше озабочены вопросами здорового питания, вызывает немало споров тема использования алюминиевой фольги в кулинарии. Многие задаются вопросом, какая сторона фольги должна соприкасаться с пищей, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья. Ответ на этот вопрос дала известный диетолог Ипсита Чакраборти.

По словам эксперта, различия во внешнем виде фольги обусловлены процессом ее производства. Одна сторона выглядит более, другая - более. Однако, несмотря на эти визуальные различия, сторона, с которой соприкасается пища, не имеет решающего значения с точки зрения безопасности. Чакраборти подчеркнула, что пищевая ценность и состав продуктов остаются неизменными независимо от того, какой стороной фольга контактирует с едой.

Гораздо более важными факторами, влияющими на здоровье, являются способ приготовления продуктов и их исходный состав, а не упаковочный материал. Доктор отметила, что основные проблемы, связанные с использованием фольги, могут возникнуть из-за риска попадания алюминия в пищу. Однако вероятность такого сценария остается минимальной, и медицинское сообщество в целом считает фольгу безопасным материалом для кухонного применения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru