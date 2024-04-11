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Погубите урожай: не сейте эти овощи по соседству

Погубите урожай: не сейте эти овощи по соседству

09:06, 11 апр 2024

Садовый мир — это целая экосистема, где каждое растение вступает в сложные взаимоотношения с окружающими его соседями. Одни виды поддерживают друг друга, другие же — явные враги, жаждущие высосать из почвы все соки. Знаете ли вы, что некоторые овощные культуры категорически несовместимы и никогда не должны оказываться на одной грядке?

Как рассказала агроном Ксения Давыдова, правильное размещение растений на участке — ключ к богатому урожаю. Одни культуры могут обогащать почву полезными веществами и защищать друг друга от вредителей, другие же вступают в ожесточенную борьбу за жизненное пространство. Поэтому очень важно тщательно планировать, какие овощи и зелень будут соседствовать на грядках.

Например, совершенно недопустимо высаживать горох рядом с луком — эти культуры буквально пожирают друг друга. То же касается картофеля и томатов, бобовых и перца, укропа и моркови, чеснока и гороха. Эти «враждующие» растения подавляют рост и развитие соседей, приводя в итоге к катастрофически низким урожаям.

Чтобы избежать подобных проблем, агроном советует рассадить все овощи по группам с учетом их «характера» и потребностей. Одни культуры лучше себя чувствуют в более влажной почве, другие же предпочитают сухие и плодородные грядки. Только совместив правильно «союзников» и «противников», вы сможете рассчитывать на обильный, здоровый урожай.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы огород
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