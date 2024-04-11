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Забудьте о тромбах: Найдено доступное средство с эффектом аспирина, разжижающее кровь

Забудьте о тромбах: Найдено доступное средство с эффектом аспирина, разжижающее кровь

09:14, 11 апр 2024

Жизнь в современном мире несет немало рисков для нашего здоровья, и один из них — густая, вязкая кровь. Эта проблема, о которой часто умалчивают, может привести к серьезным последствиям, таким как инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые заболевания. Но, к счастью, с ней можно и нужно бороться простыми и доступными способами.

Как объясняет врач-исследователь Руслан Масгутов, густая кровь приводит к недостаточному поступлению питательных веществ в клетки организма, что чревато гипоксией и развитием тромбов. Этот процесс можно легко отследить по показателю «гематокрит» в общем анализе крови — если он выше 40, то кровь слишком густая.

Есть несколько простых, но действенных шагов, которые помогут разжижить кровь и забыть о проблемах с сердцем и сосудами. Во-первых, нужно пить достаточное количество воды, особенно с добавлением лимона. Во-вторых, регулярно включать в рацион чеснок и имбирь — они содержат природные антикоагулянты. Доктор особо отмечает, что имбирь можно использовать как безопасную замену аспирину.

Еще один эффективный способ — использовать оливковое масло, богатое фенолами, которые также снижают вязкость крови. И, конечно, не стоит забывать про ежедневные прогулки, как минимум 1 час в день. А для полного здоровья необходимо отказаться от алкоголя и курения, которые, наоборот, сгущают кровь.

Эффективнее аспирина: доктор посоветовал целебное растение для разжижения крови Эффективнее аспирина: доктор посоветовал целебное растение для разжижения крови
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье советы кровь
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