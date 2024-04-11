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1 минута - 100% чистоты: спрей для кухни уничтожит жир, копоть и грязь без остатка

1 минута - 100% чистоты: спрей для кухни уничтожит жир, копоть и грязь без остатка

09:28, 11 апр 2024

Каждому, кто хоть раз сталкивался с невероятным объемом грязи и жира на кухне, знакома эта головная боль. Но благодаря одному простому и эффективному лайфхаку, теперь с этой проблемой можно распрощаться раз и навсегда.

Наша читательница Анна столкнулась с этим непростым вопросом и долгое время безуспешно пыталась справиться с застарелыми загрязнениями на своей кухне. Но совсем недавно ей на помощь пришла чудесная идея от соседки, почерпнутая из Телеграм-канала «Хитрости жизни».

Оказывается, всего за несколько минут можно приготовить собственное чудодейственное чистящее средство, которое без труда уберет даже самые упорные пятна. Для этого нам понадобятся всего 4 простых ингредиента:
* один стакан теплой воды
* полстакана водки или спирта
* полстакана 9% уксуса
* две капли эфирного масла

Смешав все компоненты в емкости, вы получите эффективный чистящий спрей. Просто распылите средство на загрязненные поверхности, слегка потрите и смойте обычной водой.

Если же вас ждут особо сложные загрязнения, нанесите состав и оставьте на 5 минут, а затем тщательно смойте. Ваша кухня засияет чистотой и свежестью, как новая.

Теперь пользуюсь только этим способом: эффективный трюк от кухонных мастеров устранит жирные следы на стеклянных крышках за 15 минут Теперь пользуюсь только этим способом: эффективный трюк от кухонных мастеров устранит жирные следы на стеклянных крышках за 15 минут
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: уборка кухня
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