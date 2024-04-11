1 минута - 100% чистоты: спрей для кухни уничтожит жир, копоть и грязь без остатка
09:28, 11 апр 2024
Каждому, кто хоть раз сталкивался с невероятным объемом грязи и жира на кухне, знакома эта головная боль. Но благодаря одному простому и эффективному лайфхаку, теперь с этой проблемой можно распрощаться раз и навсегда.
Наша читательница Анна столкнулась с этим непростым вопросом и долгое время безуспешно пыталась справиться с застарелыми загрязнениями на своей кухне. Но совсем недавно ей на помощь пришла чудесная идея от соседки, почерпнутая из Телеграм-канала «Хитрости жизни».
Оказывается, всего за несколько минут можно приготовить собственное чудодейственное чистящее средство, которое без труда уберет даже самые упорные пятна. Для этого нам понадобятся всего 4 простых ингредиента:
* один стакан теплой воды
* полстакана водки или спирта
* полстакана 9% уксуса
* две капли эфирного масла
Смешав все компоненты в емкости, вы получите эффективный чистящий спрей. Просто распылите средство на загрязненные поверхности, слегка потрите и смойте обычной водой.
Если же вас ждут особо сложные загрязнения, нанесите состав и оставьте на 5 минут, а затем тщательно смойте. Ваша кухня засияет чистотой и свежестью, как новая.