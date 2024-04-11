Избавит от токсинов, шлаков и нормализует стул: Реабилитолог Маар рассказал, как приготовить напиток для чистки печени

09:45, 11 апр 2024

Когда хочется быстро и естественно очистить организм от накопившихся шлаков и токсинов, многие хватаются за дорогостоящие лекарства и процедуры. Но, как оказывается, решение этой проблемы может быть гораздо проще и доступнее.

Врач-реабилитолог и специалист по нарушениям обмена веществ Андреас Маар поделился поистине ценным секретом - льняные семена. Да, обычные семена этого растения могут стать вашими верными помощниками в деле восстановления здоровья печени, нормализации пищеварения и повышения энергетического тонуса.

Все, что нужно сделать - это приготовить особый льняной кисель. Для этого семена следует измельчить в муку, залить кипятком и довести до кипения. Полученный напиток необходимо остудить до комфортной температуры и принимать три раза в день за 15 минут до еды. Важно каждый день готовить свежий кисель, не храня его в холодильнике.

Эта простая на первый взгляд процедура способна творить чудеса. Регулярный прием льняного киселя поможет вам очистить печень и поджелудочную железу, нормализовать работу желчевыводящих путей и пищеварительной системы в целом. Вы избавитесь от накопившихся шлаков и токсинов, а также ощутите прилив бодрости и энергии.

При этом никаких серьезных противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости льна, не существует. А курс можно повторять по мере необходимости, адаптируя под свои личные потребности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru