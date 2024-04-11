Опасная тройка: эти популярные продукты ведут к ожирению, отравлению и дистрофии печени

10:03, 11 апр 2024

Независимо от того, насколько здоровым и сбалансированным может казаться наш рацион, в нем всегда могут присутствовать продукты, которые наносят вред нашему организму. Врач-гастроэнтеролог Юлия Чуева раскрывает три таких популярных продукта, злоупотребление которыми может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Картофель - один из самых любимых овощей во многих странах мира. Он действительно богат полезными веществами, такими как калий, который благотворно влияет на работу сердца. Однако, как предупреждает Чуева, чрезмерное потребление картофеля, более 200 граммов в день, может спровоцировать серьезный набор веса - до 5 кг в месяц. Более того, высокое содержание крахмала в картофеле повышает его гликемический индекс, что чревато развитием сахарного диабета.

Еще одна опасность кроется в неправильном хранении картофеля. Если кожура зеленеет, в ней накапливается вещество соланин, которое при попадании в организм вызывает симптомы отравления. Чтобы избежать этого, нужно тщательно осматривать картофель перед покупкой и срезать все зеленые участки перед приготовлением, а затем запекать, а не варить.

Казалось бы, что может быть безобиднее зеленого горошка? Однако Чуева предупреждает, что злоупотребление этим продуктом, более 3 столовых ложек в день, может вызвать серьезные проблемы, такие как метеоризм, дистрофия печени и лишний вес. Поэтому с этим продуктом тоже стоит быть осторожнее и соблюдать меру.

Капуста - еще один распространенный продукт, который, по словам Чуевой, следует исключить из рациона людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, печени и щитовидной железы. Этот овощ не только вызывает метеоризм, но и ухудшает состояние при указанных заболеваниях.

Напомним, что статья носит информационный характер, следует проконсультироваться со специалистом.

Автор: Семен Подгорный