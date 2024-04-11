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Муравьи и тля разбегутся: секретное средство от вредителей

Муравьи и тля разбегутся: секретное средство от вредителей

10:10, 11 апр 2024

Долгожданное лето не за горами, а вместе с ним проснутся и обитатели дачных участков — муравьи. Эти трудолюбивые насекомые, казалось бы, неотъемлемая часть загородной жизни, однако часто становятся настоящим бедствием для садоводов. Как навсегда избавиться от этой мелкой, но такой досадной напасти?

Людмила, дачница из Сибири, поделилась своим проверенным методом борьбы с муравьями и тлей в своем популярном Дзен-канале «Огородник из Сибири». Оказывается, ключ к победе над вредителями лежит в сугубо натуральном средстве — анисовом масле. Это ароматное вещество обладает уникальным свойством отпугивать муравьев и других насекомых, в том числе тлю, которая нередко становится неразлучным спутником муравьев.

Чтобы воспользоваться этим секретным оружием, достаточно всего лишь нанести несколько капель анисового масла на поролоновый или вискозный тампон и прикрепить его к стволу дерева или другим растениям. Если же под рукой нет анисового масла, то можно использовать нашатырно-анисовые капли, которые продаются в аптеках.

Более того, из нашатырно-анисовых капель и воды можно приготовить раствор для опрыскивания растений, уже пострадавших от тли.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: муравьи сад огород
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