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Перед посевом моркови делаю это: 100% всхожесть обеспечена

Перед посевом моркови делаю это: 100% всхожесть обеспечена

10:28, 11 апр 2024

В процессе выращивания моркови важно уделять внимание не только уходу за растениями, но и правильной подготовке семян. Эксперты Телеграм-канала «Дачные секреты» рассказали, как добиться стопроцентной всхожести.

Начнем с очевидного - вам потребуется стакан чистой воды комнатной температуры. Затем, поместите семена в небольшую тряпочку и аккуратно заверните её, чтобы ничего не высыпалось. Окунув тряпочку с семенами в воду на несколько секунд, выложите её на тарелку и оставьте на 12 часов.

Эта простая процедура поможет лучшему прорастанию семян. Спустя полсуток вы сможете приступать к посеву, зная, что ни одно драгоценное семечко не будет потеряно.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород морковь
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