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Устраните плесень за копейки: 3 доступных средства, которые есть в каждом доме

Устраните плесень за копейки: 3 доступных средства, которые есть в каждом доме

11:03, 11 апр 2024

Кажется, что всего лишь несколько крохотных пятнышек, но на самом деле эта невзрачная напасть может стать серьезной проблемой, которая способна испортить не только внешний вид, но и здоровье обитателей дома. Победить коварную плесень можно простыми и доступными способами.

Стоит немедленно заняться устранением плесени, как только вы ее заметите. Эта грибковая напасть размножается с поразительной скоростью, поэтому промедление может только усугубить ситуацию. Игнорировать первые признаки ни в коем случае нельзя - иначе справиться с распространением будет крайне непросто.

Эксперты портала belnovosti.by советуют использовать проверенные народные средства для борьбы с плесенью. Один из самых эффективных способов - обработка пораженных участков уксусной эссенцией. Хотя это средство и крепче обычного столового уксуса, зато оно действует значительно быстрее. Кроме того, отлично справляется с грибком лимонная кислота.

Еще один надежный помощник в борьбе с плесенью - обычная пищевая сода. Этот простой и доступный продукт, который найдется практически в каждом доме, обладает превосходными антисептическими свойствами. Не менее эффективна и перекись водорода - она тоже прекрасно справляется с удалением грибка.

Помимо этого, справиться с плесенью помогут такие средства, как нашатырный спирт, клей и эфирные масла цитрусовых, лаванды или чайного дерева.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы плесень
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