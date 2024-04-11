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Эта смесь улучшит землю круче навоза и сидератов: разбросайте ее в апреле по участку

Эта смесь улучшит землю круче навоза и сидератов: разбросайте ее в апреле по участку

11:38, 11 апр 2024

Настало долгожданное дачное время года, и многие садоводы-огородники тут же взялись за работу на своих участках. Однако не всех радует качество местной почвы — она может быть малоплодородной и тяжелой для обработки.

По словам эксперта Дзен-канала «Сад. Огород. Лайф», для создания богатой и рыхлой почвы она уже много лет использует особую натуральную смесь из двух ингредиентов. Первый из них — сухие дафнии, представляющие собой мелкие ракообразные, обитающие в пресной воде. Эти малютки являются кладезем разнообразных полезных микроэлементов, таких как калий, фосфор, цинк, кальций, азот, марганец и бор.

Вторым компонентом смеси выступает горчичный жмых — побочный продукт производства горчичного масла. Он не только улучшает плодородие земли, но и делает ее более рыхлой, что облегчает работу огородникам.

Для приготовления чудодейственной смеси нужно смешать сухие дафнии и горчичный жмых в равных пропорциях. Вносить этот натуральный «коктейль» следует по 4-5 столовых ложек на квадратный метр перекопанной земли. Особенно рекомендуется добавлять его при посадке картофеля или томатов, внося по одной ложке в каждую лунку.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы огород удобрения
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