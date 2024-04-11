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На многих АЗС не доливают бензин: вот как это проверить

На многих АЗС не доливают бензин: вот как это проверить

21:58, 11 апр 2024

Многие автолюбители хоть раз сталкивались с ситуацией, когда запрашиваемый объем топлива на заправке не соответствовал тому, который они фактически получили. Автоэксперт Вадим Стрельбицкий раскрывает эффективные способы, которые помогут водителям избежать подобного рода обмана на заправках.

Один из простейших методов контроля, по словам эксперта, — залить топливо в заранее измеренную канистру. Более тщательный подход предусматривает практически полное опустошение топливного бака автомобиля, а затем сравнение заправленного объема с технической документацией на машину. Однако Стрельбицкий предупреждает, что всегда необходимо учитывать погрешность в 10%, обусловленную различными факторами процесса заправки.

К счастью, случаи недолива на АЗС становятся все более редкими, особенно в крупных городах. Это связано с повышенным контролем и прозрачностью всего процесса. Тем не менее, эксперт рекомендует водителям внимательно следить за ходом заправки и не стесняться требовать проверки при возникновении сомнений.

Ранее другой автоэксперт, Алексей Рузанов, отмечал, что переплата за «улучшенные» сорта бензина не всегда оправдана. Он также не ожидает значительного роста цен на топливо выше уровня инфляции, если только не произойдет существенного снижения объемов его производства.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: заправка
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