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Урожай клубники, от которого у соседей отвиснет челюсть: 3 супер-сорта

Урожай клубники, от которого у соседей отвиснет челюсть: 3 супер-сорта

22:06, 11 апр 2024

Клубника — настоящий символ лета, радующий нас сочными ягодами и ароматом свежести. Однако успех клубничной грядки зависит от правильного выбора сортов. Специалисты Телеграм-канала «Дачные советы» выделили трёх несомненных чемпионов среди клубничных культур, готовых одарить вас богатым урожаем на протяжении долгих лет.

Первым в нашем рейтинге стоит неприхотливая и выносливая клубника сорта «Лорд». Этот классический вариант радует до 2 килограммов ароматных, сладко-кислых ягод с куста и может плодоносить на протяжении целых 10 лет! Морозостойкость и неприхотливость делают «Лорда» идеальным выбором для начинающих садоводов.

Если вы мечтаете о поистине гигантских ягодах, присмотритесь к сорту «Гигантелла Максим». Его плоды достигают впечатляющих 100 граммов, радуя вас обильным урожаем на протяжении 5 лет. Средняя спелость этой клубники позволит вам наслаждаться сбором до 1,5-2 килограммов ягод с куста.

Завершает наш топ необычный сорт «Чамора Туруси» с изогнутыми плодами весом около 70 граммов. Эта клубника выйдет на пик урожайности только к 4-му году жизни, но зато будет ежегодно радовать вас богатым урожаем, пригодным для любых кулинарных целей. Единственное её слабое место — уязвимость к засухе и грибковым заболеваниям.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: огород клубника советы
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